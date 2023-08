Loftus-Cheek, nuovo centrocampista del Milan, ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto al trasferimento in rossonero

Durante l’intervista al The Times, Loftus-Cheek ha spiegato così i motivi del trasferimento al Milan:

«Ho sempre pensato di trasferirmi. Quest’ultima stagione, verso la fine, mi è sembrato il momento giusto per cambiare aria. Stavo iniziando a sentirmi davvero bene con il mio corpo e i miei infortuni erano un problema passato. Dopo le ultime due stagioni in cui mi sentivo davvero bene e non giocavo nella posizione che desideravo, mi sentivo come un animale in gabbia. Ora voglio solo essere libero di giocare e sento che era il momento giusto per voltare pagina».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE

The post Loftus-Cheek spiega le ragioni del trasferimento al Milan appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG