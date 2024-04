Il sindaco Sala, parlando della festa scudetto dell’Inter, non ha esitato a lanciare una frecciatina al Milan.

Beppe Sala, il sindaco di Milano, ha recentemente partecipato a un evento dedicato alla memoria di Sergio Ramelli, uno studente tragicamente scomparso. Durante questo incontro, Sala ha approfittato dell’occasione per esprimere il proprio punto di vista riguardo alla conquista della seconda stella da parte dell’Inter e per rilasciare alcune dichiarazioni di carattere sia istituzionale che sportivo, che non sono passate inosservate agli occhi degli appassionati del calcio milanese. Tra le parole dette dal sindaco, anche una frecciatina al Milan.

Tifosi Inter Scudetto

Festeggiamenti per l’Inter e gestione cittadina

Il primo tema affrontato dal sindaco Sala è stato quello relativo ai festeggiamenti per la vittoria dell’Inter, che hanno visto una grande affluenza di tifosi nelle piazze di Milano. Nonostante le preoccupazioni legate alla gestione di un evento di massa di tale magnitudo, Sala ha lodato l’operato delle forze dell’ordine, Prefettura e Questura, per la loro capacità di gestire l’ordine pubblico in maniera efficace, facendo riferimento alla loro esperienza durante le celebrazioni del 25 aprile come termine di paragone.

L’Ambrogino d’oro e la frecciata al Milan

Passando a questioni più strettamente legate al calcio, il sindaco ha toccato il punto dell’Ambrogino d’oro, un riconoscimento molto importante nella città di Milano. Sebbene al momento non vi siano aggiornamenti ufficiali sulla possibile premiazione dell’Inter per la conquista della seconda stella, Sala ha confermato di aver avuto conversazioni sia con i vertici del club nerazzurro che con il presidente Zhang, prospettando future decisioni in merito. Non meno importante è stata la dichiarazione che indirettamente ha interessato l’acerrimo rivale cittadino, il Milan. Con una punta di provocazione, Sala ha sottolineato come il Milan abbia ancora tre anni di tempo per conquistare la propria seconda stella e guadagnarsi così il diritto di ricevere l’Ambrogino d’oro, aggiungendo con una nota di speranza personale, di poter essere il sindaco che premia due volte per lo stesso merito sportivo: “Il Milan ha 3 anni di tempo, se si spicciano un po’, posso essere il sindaco che dà due volte l’Ambrogino per la seconda stella”.

