I festeggiamenti scudetto dell’Inter hanno lasciato molti strascichi polemici. Non è in discussione la vittoria sportiva dei nerazzurri che, sul campo, è stata assolutamente netta. A far discutere è l’atteggiamento di alcuni giocatori dell’Inter durante i festeggiamenti sul pullman scoperto. Il cartellone sollevato da Dumfries, ritraente Theo in versione cane, l’episodio più deprecabile e condannabile, soprattutto in virtù di quella che era la strada indicata dalla presidenza nerazzurra: un’esultanza sobria e rispettosa degli avversari.

Le scuse di Dumfries

Denzel Dumfries ha scelto Instagram per porgere le doverose scuse al Milan e in particolare a Theo Hernandez, oggetto della derisione nerazzurra durante la festa del 20esimo scudetto dell’Inter. Ecco le parole del terzino olandese nerazzurro.

“Ieri è stato il giorno più bello per me, tutti i giocatori, e tutti al club. Grazie mille ai fans che si sono presentati in migliaia alla parata. È stata una bella sensazione festeggiare con tutti voi, ha significato tanto per la squadra. Durante la parata, ho tenuto su uno striscione che mostrava un’immagine inappropriata. Sono un giocatore che ama la rivalità nel calcio, è una parte cruciale di qualsiasi gioco. Mi rendo conto che tenere alto lo striscione è stato un errore di giudizio da parte mia e per niente intelligente. Passiamo al focus su quella che è stata la stagione più incredibile per l’Inter Milan. Grazie ancora per tutto il vostro sostegno in questa stagione, e per i festeggiamenti di ieri, non li dimenticherò mai”.

Cosa rischia Dumfries

In base alle normative vigenti in ambito sportivo, a Dumfries potrebbe essere contestata una violazione all’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede l’obbligo per i tesserati di mantenere comportamenti leali, corretti e probi. Se riconosciuto colpevole, l’olandese potrebbe essere soggetto a sanzioni economiche, simili a quelle imposte ai giocatori del Milan nel 2022: proprio Theo Hernández, insieme a Mike Maignan, Rade Krunić e Sandro Tonali, rimediarono multe tra i 4 e i 5mila euro (12mila per il club).

