L’avvento di Julen Lopetegui sulla panchina del Milan potrebbe rappresentare una svolta significativa per le strategie e le dinamiche interne alla squadra rossonera. Con una reputazione consolidata nell’ambito della valorizzazione dei giovani talenti, la guida tecnica dello spagnolo potrebbe aprire nuove prospettive per alcuni giocatori attualmente in rosa, che fino ad ora non hanno avuto modo di esprimere appieno il loro potenziale o che potrebbero beneficiare di un approccio tattico differente.

Noah Okafor

Chukwueze e Okafor: prospettive di rilancio

La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha analizzato la nuova sportiva di alcuni giocatori del Milan con l’ipotetico arrivo di Lopetegui sulla panchina rossonera. In particolare la rosea ha evidenziato come Samuel Chukwueze e Noah Okafor potrebbero trarre vantaggio dall’arrivo del tecnico spagnolo. L’esterno nigeriano d’attacco è dotato di velocità e abilità nel dribbling ma, nonostante le buone prestazioni, non ha ancora trovato un ruolo da protagonista assoluto nell’attuale assetto tattico del Milan. L‘approdo di Lopetegui potrebbe invece favorirne l’utilizzo in maniera più incisiva, sfruttando al meglio le sue caratteristiche grazie a un modulo di gioco che potenzialmente potrebbe esaltarne le qualità tecniche e tattiche. Noah Okafor, dall’altra parte, ha mostrato lampi di grande talento, soprattutto nelle sue incursioni da subentrato. La propensione di Lopetegui a sperimentare in attacco e a ricercare soluzioni diverse potrebbe trasformare Okafor in una punta centrale o in un “falso nove”, ruoli in cui la sua velocità, la sua tecnica e la sua capacità di finalizzare potrebbero trovare la giusta collocazione all’interno del progetto tecnico del nuovo allenatore.

Prospettive per Reijnders e Kalulu

Non solo Chukwueze e Okafor, anche giocatori come Tijjani Reijnders e Pierre Kalulu potrebbero beneficiare dell’arrivo di Lopetegui. Reijnders, in particolare, potrebbe essere valorizzato in un centrocampo a tre, trovando spazio come mezzala dove le sue doti di interdizione, abbinata alla capacità di inserimento, potrebbero essere maggiormente sfruttate. Kalulu, che si è già dimostrato un elemento polivalente della difesa rossonera, potrebbe consolidare la sua presenza come terzino destro, ruolo in cui ha già dato prova di affidabilità e competenza. La filosofia di gioco di Lopetegui, che spesso richiede ai propri difensori di saper partecipare alla costruzione del gioco, potrebbe elevare ulteriormente il livello delle prestazioni del giovane francese.

