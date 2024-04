Il Milan sarebbe sulle tracce del giovane centrocampista del Basilea: Renato Veiga. L’agente ha confermato l’interesse dei rossoneri.

Il mercato del Milan si snoderà in più direzioni: non solo l’attaccante ma innesti significativi anche in difesa e a centrocampo. Proprio su quest’ultimo reparto si registrano gli interessamenti della squadra mercato rossonera per la giovane stellina del Basilea: RenatoVeiga. Il padre-agente del ragazzo, Nelson Veiga, ha parlato del futuro del ragazzo in un’intervista esclusiva a ‘Numero Diez’.

Geoffrey Moncada

L’interesse del Milan

Il Milan ha mostrato un interesse costante in Veiga, seguendo le sue prestazioni da vicino. Il club rossonero potrebbe valutare un’offerta ufficiale nei prossimi mesi, cercando così di anticipare la concorrenza di altri importanti club europei. Nelson Veiga conferma la curiosità dei rossoneri, affermando infatti che “il Milan segue Renato Veiga da molto tempo. Ovviamente con l’apertura del mercato potrebbero provare l’affondo, ora sono ancora interessati e osservano le sue prestazioni”. Aggiunge però che “non c’è ancora nulla di concreto, nessuna offerta ufficiale dal Milan”.

Il profilo del giocatore

Renato Veiga risponderebbe al meglio alle necessità e priorità che si è posto il Milan per il prossimo mercato estivo: un centrocampista difensivo che possa fare filtro tra difesa e linea mediana. Il classe 2003 di nazionalità portoghese infatti nasce calcisticamente come mediano, posizione che ricopre meglio con maggior frequenza, vista la buona fisicità data dai suoi 190 cm. Molto abile, all’occorrenza, anche a interpretare il ruolo di difensore centrale e, considerata la preferenza per il piede mancino, anche da terzino sinistro di posizione.

