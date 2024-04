Paolo Bargiggia ha svelato alcuni retroscena in merito al futuro della panchina del Milan. Conte non sarebbe un indiziato perché mai trattato.

Sulla panchina del Milan, sul suo futuro e sul successore di Pioli, aleggia un grande, grandissimo punto interrogativo. Tra conferme e smentite, indiscrezioni e rivelazioni, non è ancora chiaro su chi il Milan conta di puntare per l’anno prossimo. Paolo Bargiggia, durante una sua recente apparizione televisiva su ‘Tv Play’, ha condiviso alcuni spunti e considerazioni riguardanti la futura guida tecnica del Milan, toccando anche il tema Antonio Conte, nome che più di tutti accende la fantasia della piazza rossonera.

Julen Lopetegui

Le preferenze per la panchina del Milan

Paolo Bargiggia ha delineato una gerarchia chiara tra i candidati alla successione sulla panchina del Milan, indicando come principali interessati Lopetegui, Fonseca e Van Bommel. Il grande escluso sarebbe proprio Antonio Conte, uno degli allenatori più titolati e discussi del panorama calcistico attuale. Il giornalista ha evidenziato infatti che “al momento l’ordine è questo per: Lopetegui, Fonseca e Van Bommel”. Ha poi aggiunto che “Conte a me non risulta né al Milan e né al Napoli. I tifosi di tutte le squadre lo vogliono ma dobbiamo stare attenti perché non è la soluzione di tutti i mali”.

Il commento su Juve-Milan

Paolo Bargiggia non ha parlato solo di mercato in orbita Milan, ma ha espresso anche un parere in merito all’ultima apparizione dei rossoneri: lo 0-0 in casa della Juventus. Il giornalista ha affermato che “i rossoneri sono più giustificati perché tra le assenze, la sconfitta nel derby e l’uscita dall’Europa League la prestazione ci può stare. Allegri, invece, non lo capisco, schiera sempre questo 3-5-2 – che poi è un 5-3-2 visto che Weah faceva il terzino – e non ha coraggio di osare”.

