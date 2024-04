Le quotazioni di Lopetegui al Milan appaiono in ribasso. Si valutano Fonseca, Conceicao e De Zerbi. Ultima parola a Zlatan Ibrahimovic che vorrebbe Van Bommel.

Il futuro della panchina del Milan è un libro ancora tutto da scrivere. L’esito finale è decisamente incerto e fitto di mistero. Non mancano i nomi sul tavolo, anche molti in realtà. Ciò che manca al momento è la scelta finale, non c’è ancora unanimità in seno alla società rossonera circa il successore di Stefano Pioli al Milan. Sportmediaset ha approfondito la tematica aggiornando il borsino degli allenatori in casa Milan.

Roberto De Zerbi

Lopetegui più distante

Julen Lopetegui, noto per le sue esperienze alla guida del Porto e del Siviglia, sembrava inizialmente il favorito per la panchina del Milan. Tuttavia, secondo quanto riportato da SportMediaset, la strada per l’allenatore spagnolo potrebbe aver incontrato alcuni ostacoli, principalmente a causa del malcontento manifestato da una parte dei tifosi. Questo scenario potrebbe indurre la dirigenza del Milan a valutazioni più approfondite prima di prendere una decisione definitiva.

Le alternative

Sullo sfondo restano vive infatti la candidature di Paulo Fonseca, il cui contratto con il Lille è in scadenza, posizionandosi quindi come una scelta potenzialmente conveniente, e di Sergio Conçeicao, recentemente rinnovato con il Porto, rimane invece più incerta, soprattutto alla luce delle prossime elezioni presidenziali che potrebbero influenzarne il futuro. Più complicata la pista che porta a Roberto De Zerbi che, pur essendo un’opzione valutata con interesse dal Milan, la presenza di una clausola rescissoria da 14 milioni di euro nel suo contratto con il Brighton rende necessarie valutazioni economiche approfondite. Infine, nonostante il persistente interesse da parte del Napoli, non si esclude completamente la pista che porta ad Antonio Conte, allenatore di comprovata esperienza e successo.

Il fattore Ibra

Zlatan Ibrahimovic, figura carismatica e di spicco all’interno dello spogliatoio, avrà un ruolo determinante nella scelta del nuovo allenatore. Tra i nomi preferiti dall’attaccante svedese spicca quello di Mark Van Bommel, suo ex compagno di squadra e attualmente alla guida dell’Anversa. Tuttavia, anche Thiago Motta appare tra i candidati, nonostante sembri destinato a un futuro sulla panchina della Juventus.

