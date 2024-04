Il nome di Lopetegui continua a essere in orbita Milan. In Inghilterra però si rafforzano le voci di un nuovo tentativo del West Ham per il tecnico spagnolo.

Il futuro della panchina del Milan è tutt’altro che chiara. La lista dei nomi accostati al Club di Via Aldo Rossi è ancora molto folta e, da quanto trapela, la società rossonera capitanata da Cardinale e Ibrahimovic, oltre che da Furlani e Moncada, non ha ancora espresso un verdetto in merito. Il nome di Lopetegui è tutt’altro che archiviato anche se, stando alle ultime indiscrezioni, la pista all’allenatore spagnola potrebbe complicarsi.

Julen Lopetegui

Il West Ham ci riprova

Recenti novità svelate da Jacob Steinberg, giornalista de The Guardian, testimoniano un rinnovato interesse del West Ham per Lopetegui. Dopo un periodo di apparente distacco, la dirigenza del club inglese sembra intenzionata a ritornare alla carica per assicurarsi le prestazioni del tecnico spagnolo. Questo ribaltamento di fronte mette il Milan in una posizione di urgente decisione se vuole realmente ingaggiare Lopetegui come successore di Pioli sulla panchina rossonera. Di seguito il post di Steingberg sul proprio profilo X.

West Ham’s move for Julen Lopetegui back on the table. Milan move looking far less likely than it did on Saturday morning. — Jacob Steinberg (@JacobSteinberg) April 29, 2024

Il futuro di Lopetegui

Le prossime azioni sia del Milan che del West Ham saranno determinanti nel modellare il futuro di Lopetegui. Per il club milanese, ora più che mai, è fondamentale accelerare il processo decisionale e, forse, le trattative per convincere Lopetegui a trasferirsi in Italia. D’altra parte, il West Ham sembra essere pronto a rafforzare la propria offerta, forse sfruttando il vantaggio del fascino che la Premier League esercita su molti professionisti del settore calcistico.

