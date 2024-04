La FIGC ha aperto un fascicolo su Denzel Dumfries in merito al cartellone offensivo ai danni di Theo Hernandez. Ecco cosa rischia.

La festa Scudetto dell’Inter, svoltasi ieri a Milano per celebrare il raggiungimento del 20° titolo della sua storia, è stata macchiata da un episodio controverso che ha visto protagonista il terzino olandese Denzel Dumfries. Nel corso dei festeggiamenti, un cartellone rappresentante Dumfries mentre tiene al guinzaglio Theo Hernández, terzino del Milan e rivale sportivo, come se fosse un cane, è stato sollevato dall’olandese tra la folla dei tifosi nerazzurri.

Denzel Dumfries

Cosa è accaduto

La rivalità esistente tra Dumfries e Hernández si è intensificata a seguito di un alterco avvenuto durante l’ultimo derby disputato a San Siro, ragion per cui la vista del cartellone ha immediatamente attirato l’attenzione dei media e dei tifosi. Nonostante la festa dovesse essere un momento di gioia per la conquista dello Scudetto, l’azione di Dumfries ha sollevato questioni etiche e morali, spingendo la dirigenza del club a prendere le distanze da tale comportamento. Zhang infatti – ha sottolineato la Gazzetta dello Sport – avrebbe voluto una celebrazione più sobria e rispettosa dell’avversario, “da valori del club“. Nei fatti invece è accaduto ben altro: lo striscione raffigurante Dumfries che tiene al guinzaglio Theo è finito nella mani dell’olandese che, incurante della volontà societaria, ha esposto il cartellone sul pullman nerazzurro.

La FIGC apre un fascicolo

In base alle normative vigenti in ambito sportivo, a Dumfries potrebbe essere contestata una violazione all’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede l’obbligo per i tesserati di mantenere comportamenti leali, corretti e probi. Se riconosciuto colpevole, l’olandese potrebbe essere soggetto a sanzioni economiche, simili a quelle imposte ai giocatori del Milan nel 2022: proprio Theo Hernández, insieme a Mike Maignan, Rade Krunić e Sandro Tonali, rimediarono multe tra i 4 e i 5mila euro (12mila per il club).

