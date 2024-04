Il giornalista di AS José Antonio Espina ha fatto un ritratto delle caratteristiche di Julen Lopetegui.

José Antonio Espina ha parlato di Julen Lopetegui a MilanNews. “Non so perché i tifosi del Milan non vogliano Lopetegui. Magari non lo conoscono e perché soprattutto hanno in mente i mesi complicati al Real Madrid. Un club che storicamente ha sempre assomigliato in molte cose al Milan, magari non recentemente. Ma ripeto: per me i tifosi del Milan non sono convinti di Lopetegui perché non lo conoscono”.

I pregi

“È un allenatore che tiene le squadre molto ordinate. Ha una personalità importante nello spogliatoio, sa gestire i grandi giocatori. Lo ha fatto nel Porto, nel Real Madrid, nella nazionale spagnola dove peraltro ha resistito a lungo senza perdere partite. E anche nel Siviglia c’erano grandi giocatori. È un gran professionista, in molti aspetti. Queste sono le sue grandi virtù”.

Europa Legue

I difetti

“Gli manca una maggiore gestione dell’ambiente. Qui al Siviglia ha fatto fatica a controllare la stampa, ma per il resto non credo che gli manchi molto se non appunto una personalità un po’ più forte”.

La parentesi al Siviglia

“A Siviglia non lo voleva nessuno. Quando è arrivata la notizia che Monchi aveva scelto lui ci fu una protesta da parte dei tifosi, nonostante avessero una grande fiducia nei confronti del direttore sportivo. Col tempo ha cambiato le cose. C’è una grande considerazione a Siviglia perché giusto dopo di lui le cose sono andate peggio. È vero che con Mendilibar è arrivata un’altra Europa League, ma la squadra ne LaLiga è andata male, dopo di lui si sono avvicendati 5 allenatori e le persone tengono maggiore considerazione nei suoi confronti”. Alla guida del club andaluso lo spagnolo ha vinto una Europa League battendo in finale l’Inter di Conte.

