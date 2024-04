L’ex attaccante José Altafini ha detto la sua sul mercato e sulla rosa attuale dei rossoneri.

José Altafini ha parlato a Tuttosport su come si può migliorare il Milan. “Al Milan non hanno capito che servono rinforzi di livello per arrivare al primo posto. Lo dico dall’anno scorso… Servono almeno quattro titolari: un terzino destro, due difensori centrali e un centravanti per fare il salto di qualità per vincere lo scudetto”.

Sul portoghese

“I grandi giocatori non hanno lunghe pause come lui. Rafa è bravo: lo reputo un giocatore forte, ma è ancora troppo discontinuo per essere considerato un campione. Lo inserisco certamente nella categoria degli ottimi calciatori, considerati i troppi alti e bassi non può rientrare i quella dei grandi campioni. Gioca a rate…“.

Theo Hernandez

Su Zirkzee

“Mi piace tanto. Chi lo prende sicuramente fa un bel colpo. A Bologna sta facendo una grandissima stagione. È normale che sia seguito dai club più importanti. Chissà, magari continuerà a lavorare con Thiago Motta…“.

Il consiglio

“Gli allenatori stranieri non servono a niente. Ci sono tanti tecnici italiani bravi: c’è bisogno di chi conosce bene il nostro calcio. È davvero un peccato che uno come De Zerbi sia all’estero, lo vedrei molto bene in rossonero“.

Sul mercato

“Non ho dubbi: il Milan deve tenersi stretto Theo, che è il migliore al mondo nel suo ruolo. Anzi, alla squadra rossonera serve un altro come lui per la fascia destra. E magari pure un’ala di qualità. Chukwueze è bravino, ma non fa la differenza: serve gente più forte per rivincere il campionato”.

L’articolo Altafini: “Al Milan non hanno capito una cosa che dico dall’anno scorso, Leao gioca a rate” proviene da Notizie Milan.

