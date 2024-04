Ruben Loftus-Cheek e Maignan, dopo gli infortuni accusati in Juve-Milan, si sono sottoposti ad esami strumentali: ecco gli esiti.

Nel corso della trasferta della Serie A all’Allianz Stadium, due pilastri fondamentali della formazione guidata da Stefano Pioli, Ruben Loftus-Cheek e Mike Maignan, hanno riscontrato dei problemi fisici che hanno suscitato preoccupazione all’interno dell’ambiente milanista. Il portiere francese Maignan ha dovuto abbandonare il riscaldamento pre-partita a causa di un infortunio, mentre il centrocampista inglese Loftus-Cheek ha lasciato il campo durante l’incontro, aggravando le preoccupazioni sulle loro condizioni.

Mike Maignan

Esito degli esami strumentali

La squadra medica del Milan ha prontamente sottoposto entrambi gli atleti a un’approfondita valutazione attraverso la risonanza magnetica per determinare la natura e l’entità dei loro infortuni. Gli esami strumentali hanno rivelato per Mike Maignan una lesione di basso grado al lungo adduttore destro, mentre per Ruben Loftus-Cheek è stata identificata una lesione di basso grado al muscolo bicipite femorale destro.

Prossimi passi e rivalutazione

Nella prossima settimana, entrambi i giocatori saranno sottoposti a ulteriori valutazioni per monitorare l’evoluzione clinica delle rispettive lesioni. Questo passaggio è fondamentale per stabilire con accurata previdenza i tempi di recupero e pianificare adeguatamente le fasi di riabilitazione. L’obiettivo prioritario è quello di assicurare che Maignan e Loftus-Cheek possano tornare all’attività agonistica in piena sicurezza, evitando riacutizzazioni o ulteriori complicazioni. Il finale di stagione in casa Milan fa riemergere un problema che sembrava ormai superato: gli infortuni. Maignan e Loftus-Cheek sono senza dubbio assenze pesanti per il rush finale di campionato, anche se occorre dire che il Milan è già matematicamente qualificato alla prossima Champions League. Il secondo posto però resta l’unico obiettivo prestigioso da conquistare in stagione.

