Il futuro di Simon Kjaer è lontano da Milano. Il suo procuratore ha annunciato l’addio ai rossoneri al termine della stagione.

Parlando del mercato del Milan, spesso abbiamo scritto che molte decisioni sui rinforzi del Club in difesa sarebbero dipese dal futuro di Kjaer. Il danese infatti ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e, nelle ultime settimane, si è dibattuto di un possibile rinnovo con il Milan. Opzione che, secondo quanto dichiarato da Mikkel Beck, procuratore di Kjaer, non è stata presa in considerazione dal Milan.

Simon Thorup Kjaer

Kjaer-Milan. addio a fine stagione

Mikkel Beck, agente del difensore danese del Milan, ha parlato del futuro di Kjaer ai microfoni di Bold.dk chiarendo i dettagli della separazione ai rossoneri il prossimo 30 giugno. Il procuratore ha sentenziato senza mezzi termini che “il contratto scade quest’estate, poi Simon lascerà il Milan. Non c’è alcun dramma in questo, tra le parti c’è buona e reciproca comprensione”. Ha proseguito poi sottolineando che “è un addio naturale a un club in cui Simon ama giocare da più di quattro anni, in un momento che sembra giusto – ha proseguito l’agente sull’addio prossimo di Kjaer al Milan“.

Il sogno Milan e il futuro

Mikkel Beck ha ribadito inoltre l’orgoglio e il profondo desiderio che ha animato Kjaer nel vestire i colori rossoneri. L’agente ha infatti dichiarato che un giorno avrebbe voluto giocare nel Milan – gli confessò Kjaer – e quel sogno si è realizzato nel modo più bello. E infatti il ​​Milan è diventato il club dove Simon ha giocato più partite”. Ha proseguito affermando che “quando Simon arrivò al Milan, il club era sotto la metà classifica in Serie A“, e che “il suo sogno e la sua ambizione erano che, con tutte le sue qualità di giocatore, potesse contribuire a riportare il club al posto a cui appartiene. Al vertice del calcio italiano. Il Milan è riuscito a vincere un campionato e a stabilizzarsi nelle prime posizioni ogni anno dal suo arrivo. E fino ai vertici d’Europa, dove il Milan la scorsa stagione ha raggiunto le semifinali di Champions League“. Infine ha parlato del futuro del centrale danese affermando che Kjaer “vorrebbe pensare agli Europei prima e poi e poter scegliere liberamente dove continuare l’avventura per lui e la sua famiglia. Quindi non mi aspetto chiarimenti rapidi per Simon, così come per Oliver Giroud, il cui contratto è in scadenza e che ha scelto di continuare negli Stati Uniti d’America“.

