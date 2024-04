Il futuro di Antonio Conte è sospeso tra Napoli e Milan. L’ex ct della Nazionale avrebbe confidato ad un amico i suoi desideri per il futuro.

Il Milan, al di là delle conferme di facciata a Stefano Pioli, al termine della stagione inizierà un nuovo ciclo con un nuovo allenatore. La stagione, ormai prossima alla fine, ha evidenziato la necessità di un cambio in panchina, così da dare nuovo slancio a un progetto tecnico avviato nella passata stagione e che, nel prossimo mercato, sarà ritoccato e completato. In orbita Milan circolano molti nomi, uno tra questi però in particolare scalda maggiormente il cuore dei tifosi rossoneri. Il suo nome è Antonio Conte.

Conte al Milan? Si, ecco perché

La narrazione attorno a Conte, così come evidenziato da Il Giornale, è quella di un allenatore che “pretenda” investimenti da prima della classe europea, oltre ad un ricchissimo stipendio. Forse così è stato il percorso professionale dell’ex ct della Nazionale in passato ma, ad oggi le cose sarebbero diverse. Il Giornale riferisce infatti di una confidenza fatta dallo stesso Antonio Conte ad un suo amico in merito al proprio, ipotetico, ritorno ad allenare in Italia. Il salentino avrebbe infatti rivelato di “aver bisogno di emozionarmi“. Altro quindi che incompatibilità con il progetto RedBird e con il modus operandi del fondo americano.

De Zerbi. l’alternativa che piace

Antonio Conte è in cima alle preferenze dei tifosi del Milan che, nell’ex Juve e Inter, vedono alzarsi e di molto le possibilità di tornare presto a vincere. Il nome del tecnico salentino non è però l’unico a scaldare la piazza, Roberto De Zerbi, cuore rossonero, sarebbe ben visto sulla panchina del Milan. L’unico “ostacolo” è rappresentato dalla clausola di 15 milioni presente nel contratto che lo lega al Brighton.

