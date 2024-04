L’ex allenatore Fabio Capello suggerisce ai rossoneri di puntare sull’italo-brasiliano anche se in realtà sembra molto vicino alla Juventus.

Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport ha spiegato perché ammira così tanto Thiago Motta. “Sono d’accordo con i tifosi rossoneri che vedono Thiago Motta l’allenatore ideale per il Milan, è uno dei miei preferiti. Ha esperienza di grandi club grazie alla carriera da calciatore e a Bologna ha fatto cose veramente interessanti. Poi ha quella caratteristica speciale, un mio pallino… È un ex centrocampista. Fate l’elenco dei migliori allenatori al mondo, nel gruppo troverete Pep Guardiola, Conte, Xabi Alonso, Carlo Ancelotti, Mikel Arteta, Massimiliano Allegri, Xavi Hernández. Hanno qualcosa in comune, no?”.

Uno dei motivi per apprezzarlo

“La cosa più importante è che ha fatto rendere tutti i suoi calciatori. E facendo la guerra a Marko Arnautovic ha dimostrato grande personalità. I giocatori, in questo modo, capiscono che è obbligatorio seguire l’allenatore, per il bene della squadra. Pronto per il Milan? Sì, mi sembra un allenatore pronto per il salto“.

Thiago Motta

Su Zirkzee

“Thiago Motta ha avuto la fortuna di avere in squadra il centravanti sorpresa della stagione e lo ha gestito molto bene. Se parliamo di questo però andiamo in un altro campo, decisamente complesso. I calciatori sono sempre la cosa più importante: è possibile dimostrare di essere bravi solo se si hanno calciatori forti”.

La filosofia

“C’è un giusto equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Motta costruisce da basso, come si dice adesso, ma non in modo esagerato. Pensa un calcio che porta al risultato, ma nel modo giusto”.

Il suggerimento

“Se Thiago Motta non fosse disponibile prenderei un allenatore che conosce l’Italia. Uno come Paulo Fonseca”.

L’articolo Capello: “Thiago Motta fa rendere tutti i suoi calciatori, mi sembra pronto per il Milan, se non fosse possibile prenderei Fonseca” proviene da Notizie Milan.

