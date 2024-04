Il giornalista del Corriere della Sera Carlos Passerini ha specificato che Conte non è compatibile col progetto rossonero.

I tifosi del Milan storcono il naso sui nomi che vengono accostati alla panchina rossonera e si chiedono se Ibrahimovic sia d’accordo su questi, Carlos Passerini a Radio Rossonera ha risposto a questa domanda. “La scelta deve essere fatta entro la fine della stagione e, sinceramente, il prima possibile. Prima ci sarà un’idea chiara sul nuovo allenatore e meglio è. Il tempo non manca ma non è così tanto. Io apprezzo il sostegno, che non è di facciata, dato a Pioli in queste per lui difficilissime settimane. Credo sia molto importante per il Milan mantenere il secondo posto. È l’ultimo obiettivo stagionale che ti resta e hai il dovere morale di portarlo a termine. È una buona cosa che la società continui a dire che ‘è il nostro allenatore’. Non è una bugia, lo sarà fino a fine stagione”.

Antonio Conte

La visione di Ibrahimovic

“Vi do per certo che condivide l’identikit. È uno dei punti che sono stati affrontati con Cardinale. Ibra non ha deciso dalla sera alla mattina, non ha accettato subito l’incarico. È stata lunga: non fa le cose tanto per fare, non prende decisioni perché gliele impongono. Sa perfettamente qual è la situazione e sa che un certo tipo di allenatore non è compatibile con il progetto di questa società. Può piacere o non piacere, e stiamo parlando chiaramente di Conte per esempio. Questa società non ha in Conte un allenatore compatibile, c’è poco da fare. Ibra è perfettamente consapevole di questo aspetto”.

L’articolo Passerini: “Apprezzo il sostegno di queste settimane a Pioli, ecco la posizione di Ibra sul nuovo allenatore” proviene da Notizie Milan.

