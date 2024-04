Il giornalista Carlo Pellegatti ha detto la sua sui diversi allenatori accostati al club rossonero.

Il Milan sta scegliendo il nuovo allenatore e Carlo Pellegatti ha parlato della vicenda a Radio Rossonera. “Ho letto qualcuno che mi ha solleticato la curiosità per quell’incontro di Theo Hernandez con Zlatan Ibrahimovic, fotografato sui social del Milan. Sotto sono andato a vedere i commenti: solo su Antonio Conte. C’era qualche insulto, ma per il resto solo quello”.

A chi spetta la decisione

“Mi sembra che Furlani abbia detto che la parte tecnica la lascia a Moncada e Ibrahimovic e poi tutto tornerà alla decisione finale di Cardinale: questa è la strada. Poi, chi dice Fonseca, Conte, Tedesco, Farioli, Van Bommel e porta avanti la cosa, sinceramente non lo so”.

Paulo Fonseca

Su Conte

“Allora parliamone. So che il nome convince all’unanimità, anche ai giornalisti come Ordine. Il tifoso del Milan oggi, anche se è arrivato secondo ma dietro l’Inter, ha bisogno di una scossa di entusiasmo. E la riprende in due nomi e mezzo: Conte, Klopp e penso Thiago Motta. Fuori da questi 3, penso che qualsiasi nome al milanista non piaccia”.

Out a priori

“Vi dico una cosa: probabilmente Fonseca non verrà perché andrà a Marsiglia. Ma ho già letto pareri contrari, ma su che basi? Io non sono favorevole perché non ho le basi per dirlo. Non sono contrario. Ma se ragioniamo che tutti quelli, salvo quei due o tre lì, non vanno bene a priori… So che è così, ma il Pioli out può maturare. Però uno che non ha messo ancora il sederino sulla panchina ed è già out…”.

L’articolo Pellegatti: “Solo 3 nomi entusiasmano i tifosi milanisti, al di fuori di questi non piace nessuno” proviene da Notizie Milan.

