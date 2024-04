L’ex estremo difensore Luigi Turci ha detto la sua sull’allenatore del club rossonero difendendolo dalle critiche.

Luigi Turci, preparatore dei portieri del Milan nell’era Pioli nella stagione 2019/20, ha parlato a Sportitalia della situazione dell’attuale tecnico rossonero. “Le critiche a Stefano le capisco poco. In campionato l’Inter ha stra-dominato, come il Napoli l’anno scorso, il Milan è secondo e si qualificherà ancora in Champions: per il cammino in campionato sono gratuite. In Europa le posso capire, perché dopo essere uscito prematuramente dalla Champions, in Europa League aveva le carte in regola per vincere, invece è uscita con la Roma. Bisogna dare il giusto peso alle cose”.

Stefano Pioli

La presa di posizione

“Se si ritiene che il ciclo di Pioli sia finito, ok. Ma le critiche vanno pesate. L’anno scorso ce ne sono state, ma i rossoneri sono arrivati in semifinale di Champions. Non è che sia andato così male. L’Inter è al limite della imbattibilità, arrivare secondi sarebbe tanta roba. Tanti meglio di Pioli in giro non ne vedo”.

L’incidenza dei 6 derby persi

“Sicuramente contano le gare perse con l’Inter. L’opinione pubblica conta tanto in Italia, basta pensare che abbiamo 4 giornali sportivi nazionali. 6 derby consecutivi, anche se l’Inter è più forte, non si possono accettare. Probabilmente la società ritiene che il ciclo che sia finito, che è una logica aziendale che posso capire. Ma le critiche così pesanti le ritengo eccessive”.

