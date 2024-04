Tra i tantissimi attaccanti accostati ai rossoneri c’è anche il centravanti messicano che segna tantissimo in Eredivisie.

Si parla ampiamente da mesi dell’acquisto di un nuovo attaccante da parte del Milan in vista della prossima stagione; gli obiettivi sono tantissimi ed i dirigenti non vogliono lasciare nulla al caso per prendere la decisione giusta.

La situazione

Olivier Giroud è in partenza verso il Los Angeles FC e quindi il Milan deve assolutamente trovare il suo erede. La scelta non è semplice perché ci sono grosse cifre in ballo per quello che dovrebbe essere il centravanti per molti anni a venire. I dirigenti dovranno decidere anche il futuro di Luka Jovic: se anche ci fosse il rinnovo il serbo non sarebbe considerato il centravanti titolare. I giornali italiani ritengono che l’obiettivo primario sia Joshua Zirkzee ma i dirigenti chiaramente stanno tenendo calde anche diverse alternative.

L’incontro

Qualche giorno fa il padre di Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord, e il suo agente erano a Milano. Calciomercato.com sostiene che questi abbiano incontrato il direttore dell’area tecnica del club rossonero Geoffrey Moncada. Il Feyenoord valuta il proprio attaccante sui 50 milioni di euro ma i rossoneri intendono parlare nei prossimi giorni con il club olandese sperando di abbassare la cifra richiesta. L’attaccante ha realizzato 21 gol in 29 partite se si parla solo di campionato in questa stagione; numeri che suggeriscono che potrebbe essere il candidato ideale per la successione di Olivier Giroud.

