Il difensore centrale del club granata e della nazionale italiana raccoglie sempre più consensi in giro per l’Europa; notizia non buona per le squadre italiane.

Sembra probabile che Alessandro Buongiorno possa lasciare il Torino quest’estate dopo aver rifiutato la proposta dell’Atalanta ad inizio stagione ed essere stato vicino al Milan in inverno.

La ricostruzione

A gennaio, oltre che dai rossoneri, era stato inseguito dal Napoli che aveva offerto al Torino 25 milioni ed il cartellino di Leo Ostigard; il presidente Urbano Cairo ha rifiutato aspettandosi offerte dal valore di circa 35 milioni di euro.

Lorenzo Colombo

Gli scenari

In passato in realtà lo stesso Buongiorno non era convintissimo di lasciare la squadra per cui fa il tifo sin da bambino e nella quale ha svolto tutto il settore giovanile; ora però il centrale potrebbe voler fare il salto di qualità. Secondo Calciomercato.com ora il Tottenham ha chiesto informazioni: l’interesse di una squadra della Premier League potrebbe farne salire ulteriormente il prezzo. Il Milan è ancora interessato e ha un piano per assicurarsi un accordo prima del club inglese. Il Torino, infatti, ha già mostrato interesse per l’acquisto di Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan attualmente in prestito al Monza. Vedremo chi la spunterà: due cose sono certe, l’interesse del Tottenham per i giocatori della Serie A (giocano negli Spurs Romero, Vicario, Kulusevski e Dragusin) ed il fatto che i rossoneri acquisteranno un difensore centrale nella prossima sessione estiva.

