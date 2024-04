I rossoneri stanno osservando questo terzino destro portoghese che milita nel club francese con cui c’è un ottimo rapporto.

Il Milan ieri ha avuto la certezza aritmetica del piazzamento alla prossima Champions League anche se la qualificazione non sembrava essere in dubbio. I dirigenti stanno iniziando a pianificare il mercato anche se non c’è ancora il nome del nuovo allenatore.

Nuovo interesse

Il club rossonero notoriamente ha un ottimo rapporto con il Lille, la conoscenza dello stesso Geoffrey Moncada si basa principalmente sulla Ligue 1 grazie alla sua esperienza precedente nella fila del Monaco. Il Milan segue ancora Jonathan David per l’attacco anche se in questo momento non è l’opzione primaria per l’attacco. C’è un altro nome che potrebbe fare lo stesso percorso fatto da Mike Maignan, Rafael Leao e Tiago Djalo (quest’ultimo però in senso opposto). Secondo un’indiscrezione di Calciomercato.com, infatti, il Milan ha messo gli occhi sul difensore Tiago Santos.

Mike Maignan

Il profilo

Il terzino destro classe 2002 è arrivato in Francia per 6,5 milioni di euro e il Milan lo vede come una riserva che col passare del tempo può diventare titolare. C’è da considerate infatti che sia Alessandro Florenzi che Davide Calabria hanno il contratto in scadenza nel 2025. Al momento soprattutto per l’ex Roma non si parla di rinnovo mentre sul capitano parrebbe esserci distanza tra domanda e offerta; il tutto potrebbe poi legarsi al parere su di loro del nuovo allenatore. Tornando al terzino portoghese, lo segue anche la Juventus e quindi potrebbe esserci battaglia tra i due colossi della Serie A.

L’articolo Milan, continua la sinergia col Lille? Piace Tiago Santos proviene da Notizie Milan.

