I dirigenti rossoneri hanno scelto il tecnico per la prossima stagione ma il nome non piace alla tifoseria; a Cardinale l’ultima parola.

Secondo quanto sostiene questa mattina La Gazzetta dello Sport è Julen Lopetegui il grande favorito per succedere a Stefano Pioli in estate. Nelle ultime settimane l’allenatore spagnolo, attualmente svincolato, ha avuto colloqui con la dirigenza del Milan che ha apprezzato molto le idee del tecnico.

L’apprezzamento della dirigenza

Il Milan cerca un allenatore internazionale, bravo a lavorare con i giovani, che non imponga il suo punto di vista ma che condivida le scelte di mercato. Lopetegui ha l’identikit perfetto I rossoneri sembrano quindi aver fatto la loro scelta, anche se questa trova la forte opposizione della tifoseria. La curva lo ha evidenziato negli ultimi giorni con un comunicato durissimo, vedremo nei prossimi giorni se la società, soprattutto Gerry Cardinale, dovessero tenerne conto.

Gerry Cardinale

In cima alla lista

C’è da dire che il West Ham sta mettendo forte pressione sull’ex allenatore di Real Madrid e Siviglia con un’offerta importante e più ricca di quella del Milan, ma lo spagnolo ha dato la priorità ai rossoneri. Il Milan, dal canto suo, lo ha per ora messo in cima alle proprie preferenze rispetto ad altri profili come Paulo Fonseca, Domenico Tedesco, Mark van Bommel, Christophe Galtier e Thiago Motta. Le prossime settimane saranno decisive per scoprire chi sarà il sostituto di Pioli sulla panchina rossonera; con Pioli ci si separerà bene considerato quanto di buono ha fatto in generale negli ultimi 5 anni.

