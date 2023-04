Beppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato della possibile semifinale di Champions League tra Milan e Inter: le sue dichiarazioni

A margine della presentazione di Piano City a Palazzo Marino, Beppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato del possibile derby tra Milan e Inter in semifinale di Champions League:

«Derby in semifinale? Sarebbe qualcosa di molto, molto bello per la città, e di molto stressante per me».

