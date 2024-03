Il giornalista di DAZN Federico Sala è tornato sull’immeritata ammonizione del francese.

Federico Sala ha parlato a Radio Rossonera del cartellino giallo ricevuto da Theo Hernandez per la sua esultanza erroneamente ritenuta polemica dalla panchina dell’Hellas Verona. “La ricostruzione è abbastanza limpida. Theo Hernandez fa la classica esultanza che conosciamo da anni, e segnando nella porta sotto la curva del Verona la fa a circa 20 metri dalla porta, ma senza avvicinarsi troppo alla tribuna. Questa esultanza viene percepita come provocatoria da parte della panchina gialloblù, in particolare dal Team Manager. Da lì si innesca una sorta di dibattito con lo stesso Theo Hernandez, col direttore di gara che arriva e lo ammonisce in maniera abbastanza indecifrabile”.

Il pensiero dell’arbitro

“Il tema è che lui ricostruisce nella sua testa il fatto che, se c’è la panchina del Verona che sta protestando per quello che è successo dopo il gol, sarà dovuto all’esultanza di Theo Hernandez e quindi nel dubbio lo ammonisce. C’è stato un errore evidente di interpretazione da parte del direttore di gara. Tra l’altro, in quel momento Theo si avvicina alla panchina del Verona dopo che è stato ammonito per chiarirsi con Baroni, e Baroni gli chiede scusa”.

Possibilità che venga revocata

“Per farlo bisogna arrivare a un caso come quello di Lukaku, ovvero il famoso cartellino sotto la curva della Juventus per l’esultanza contro il razzismo, con una sorta di grazia disciplinare che deve venire dalla Lega Calcio. E’ un percorso veramente intricato ed eccezionale, succede forse una volta ogni 10 anni. E’ chiaro che in quel momento lì l’interpretazione del direttore di gara riguardo l’esultanza provocatoria è quella che vale, ma detto con la massima onestà è stata sbagliata”.

