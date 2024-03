Il giornalista Peppe Di Stefano si è focalizzato su alcuni giocatori rossoneri.

Peppe Di Stefano ha parlato delle possibili prossime mosse di mercato del Milan in uscita in un video sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. “Credo che Kalulu sia un giocatore diverso per il Milan. Lui e Tomori erano perfetti insieme e sono stati i condottieri dello Scudetto. Da quello che mi risulta c’è anche qualcosa di più nei tempi di recupero, potrebbe stare fermo anche 5 settimane. Lui è davvero importante e si sposava perfettamente con Gabbia e Tomori, per non parlare della sua duttilità da terzino“.

Sul terzino francese

“Theo Hernandez è uno dei terzini più forti del Mondo, specialmente in alcune partite. A volte sembra ridicolizzare gli avversari. Domina. Sta vivendo una seconda parte di stagione eccezionale. All’inizio aveva perso tanti riferimenti, come Brahim Diaz, suo grande amico. E poi la mancanza del mentore Maldini. Ora sorride ed è felice”.

Zlatan Ibrahimovic

Cosa aspettarsi sul mercato

“Sono d’accordo che Theo debba essere considerato incedibile. Ma la politica della società è quella di avere un benessere economico che a volte passa anche da maxi cessioni. Ormai bisogna stare alla finestra. Non mi aspettavo mai la partenza di Tonali. Con Ibrahimovic mi aspetto un’estate più frizzante, dal punto di vista della cronaca. Lui vuole vincere, come i tifosi del Milan. Per questo non puoi che ripartire da un giocatore come Theo Hernandez”.

Le differenze tra Chukwueze e De Ketelaere

“Mi dicevano che Chukwueze era un giocatore totalmente dentro al gruppo al contrario di De Ketelaere. Entrava poco nelle dinamiche di campo. Penso che nel 2024 si è guardato allo specchio. Anche a Monza ho visto qualcosa, ora deve ritrovare continuità. I suoi gol sono stati importanti. Lui ha i colpi”.

