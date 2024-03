Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin ha detto la sua sull’inchiesta riguardante il club rossonero ma non solo.

Radio Rossonera ha intervistato Luca Bianchin per parlare del futuro di Theo Hernandez e del quarto di finale di Europa League contro la Roma. “Il prezzo lo fa il mercato per definizione. Il Milan ritiene che Theo sia un giocatore da 100 milioni, ma siamo a metà marzo, il calciomercato è lungo e non possiamo mai sapere cosa succederà, se una squadra di Premier League chiamerà e che cosa offrirà. Il Milan ha tre giocatori, Leao, Theo Hernandez e Maignan, sui quali dovrà fare delle scelte: sono talmente forti che è evidente che arriveranno telefonate da parte delle squadre straniere più forti. Non si può sperare che per nessuno dei tre arrivino proposte, sono talmente forti che qualcosa si muoverà sicuramente”.

Sui quarti di Europa League

“Ma io credo che il Milan un 55% lo abbia, perché ha un grande vantaggio in classifica, perché ha una rosa secondo me più forte e perché ha quasi sempre vinto e dominato gli scontri diretti. E’ vero che con un allenatore diverso cambia tutto, però non possiamo dimenticare che il Milan in tutti gli scontri è stato superiore alla Roma”.

Gelsenkirchen (Germania) 11/08/2020 – Final Eight Europa League / Shakhtar Donetsk-Basilea / foto Getty/Uefa/Image Sport

nella foto: pallone

L’inchiesta sul Milan

“Voglio capire cosa c’è di altro rispetto a quello che è emerso. Quello che è emerso è legato a una grande incognita, che è la natura della Federcalcio in questa situazione. Gli inquirenti ritengono che la FIGC nell’esercizio di queste funzioni sia un organismo di diritto pubblico, cosa di cui molti dubitano. Secondo me si arriverà a dover sciogliere questo nodo: è un organismo pubblico o privato? La vicenda prenderebbe due direzioni differenti. Poi c’è chiaramente la possibilità che trovando qualcosa con le perquisizioni, analizzando file analizzando computer, analizzano chat, si possa avere un quadro più completo, ma questo lo sanno solo gli inquirenti… anzi in questo momento non lo sanno nemmeno loro, perché è una attività che richiederà settimane. Al momento, la parola fine non può essere scritta qui, perché chiaramente c’è troppo poco tra quello che conosciamo per poter dire che questa vicenda avrà uno sviluppo. Ci sono altri reati? Altre fattispecie? Da non tecnico di queste questioni mi sembra questo il punto“.

L’articolo Bianchin: “Il mercato è lungo ma il Milan ritiene che Theo Hernandez sia un giocatore da 100 milioni” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG