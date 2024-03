Il giornalista Xavier Jacobelli ha espresso il suo parere sull’operato dell’attuale tecnico rossonero sbilanciandosi sul suo futuro.

MilanNews ha intervistato Xavier Jacobelli per parlare di Stefano Pioli e di questa stagione del Milan. “C’è un dato significativo: dieci punti in più rispetto la passata stagione. Ed è un dato di fatto che depone ulteriormente a favore della bontà del lavoro di Stefano Pioli. Penso che ci siano tutti i presupposti per un finale di stagione particolarmente proficuo. Peccato per l’infortunio di Kalulu, prezioso per l’equilibro della difesa ma nel complesso questo Milan ha superato il periodo più difficile. Devo dire che la sortita di Cardinale di due settimane fa ha evidentemente portato effetti positivi, la reazione della squadra è stata brillante”.

“Mandarlo via sarebbe un errore madornale, perché da quando quattro anni e mezzo ha ottenuto risultati che parlano chiaro: oltre allo Scudetto c’è il raggiungimento dopo 16 anni di una semifinale di Champions League. Inoltre sono stati valorizzati molti giocatori. Questo Milan è in linea con quello che è l’obiettivo primario della società, ossia entrare in Champions League che con la riforma per la prossima stagione garantirà un introito certo di almeno 60 milioni. Non credo si debba mettere in discussione Pioli, tecnico che sta dimostrando sul campo di essere più che mai all’altezza della situazione e mi auguro che gli venga consentito ancora di allenare il Milan”.

“Io credo che Cardinale, come tutti i presidenti tifosi di ogni club aspiri a vincere. Poi bisogna fare i conti con gli avversari e credo che l’Inter stia dominando meritatamente il campionato. Detto ciò onore al Milan che in questo momento è l’unica squadra sulla scia dell’inter, anche se il divario appare incolmabile. Un Milan giovane, ricco di talenti e sta gettano le basi per un futuro luminoso”.

