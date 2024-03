Fa ancora discutere molto il cartellino giallo sventolato al terzino francese che lo costringerà a saltare la prossima gara per squalifica.

Il bordocampista di DAZN Federico Sala ha parlato a Radio Rossonera dei troppi cartellini ricevuti in questa stagione dal Milan: “Non credo a una sudditanza contro il Milan. Nel mondo arbitrale ci sono alcuni giocatori che vengono recepiti più provocatori rispetto ad altri. Non penso che però il Milan abbia un trattamento diverso da altre squadre. C’è però una discrepanza sul regolamento, non c’è uniformità sugli episodi: l’applicazione è soggettiva. Stride comunque il numero di cartellini rispetto all’Inter, credo che in certe situazioni manchi sensibilità da parte degli arbitri. Un esempio è di ieri: a Barella non hanno dato un’ammonizione sacrosanta”.

arbitro

Sulla corsa Scudetto

L’Inter conserva 14 punti di vantaggio sul Milan; i rossoneri nell’ultimo turno hanno rosicchiato 2 punti ai cugini ma il distacco resta molto ampio. “Non credo proprio che possa essersi riaperta la corsa Scudetto, la paura del popolo del Milan è legata alla possibilità di giocarsi il campionato nel derby e gli storici delle ultime stagioni non fanno ben sperare. L’Inter ha fatto un cammino eccezionale quest’anno, ma il Milan sarebbe potuto rimanere più attaccato, tanti punti persi in partite sotto controllo. Non ci sono 14 punti di differenza sull’Inter, ma a livello generale e di rosa ci sta che l’Inter vinca lo scudetto, non dimentichiamoci che il Milan è anche stato rivoluzionato in estate”.

