L’estremo difensore rossonero è stato sollecitato parecchio nelle ultime due gare ma per fortuna le sue condizioni sono ottimali.

Mike Maignan è “sopravvissuto” a un paio di recenti infortuni e sarà a disposizione per la Francia durante la pausa per le nazionali.

Problemini

La Gazzetta dello Sport ritorna sulle ultime due sollecitazioni. Inizialmente il ginocchio del francese era stato messo a dura prova giovedì scorso nello scontro con Vlcek nella gara di ritorno contro lo Slavia Praga giovedì scorso. Dopo un paio di tentativi di continuare a giocare è stato costretto ad arrendersi ed è stato sostituito con Marco Sportiello. L’infortunio non si è rivelato essere niente di grave tanto che Maignan era in campo anche domenica pomeriggio contro l’Hellas Verona. Anche in questo caso però c’è stato qualche problema: dopo una parata su Swiderski ha avvertito un fastidio alla coscia; mancavano pochi minuti alla fine e non si è provveduto ad un cambio.

Mike Peterson Maignan

In nazionale

Maignan ha quindi potuto rispondere alla convocazione della nazionale francese, ricevendo anche l’incoronazione definitiva di Didier Deschamps che ha dichiarato: “Maignan è il nostro numero uno”. Il portiere sarà ora sarà a disposizione per le partite contro Germania e Cile di sabato e martedì prossimo. Anche Olivier Giroud e Theo Hernandez sono stati convocati dalla Francia. In totale sono 12 i nazionali partiti da Milanello: oltre ai transalpini ci sono Simon Kjaer, Yunus Musah, Christian Pulisic, Noah Okafor, Luka Jovic, Jan-Carlo Simic, Tijjani Reijnders, Ismael Bennacer e Rafa Leao.

