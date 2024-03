Si infiamma la corsa per la seconda punta islandese che tanto bene sta facendo con la maglia del Grifone; i rossoneri sembrerebbero interessati più ad altri profili.

Albert Gudmundsson del Genoa sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo: l’islandese piace al Milan ma ci sono altre squadre più avanti nella corsa.

Sotto osservazione

A gennaio il Grifone ha rifiutato un’offerta da 30 milioni della Fiorentina per l’attaccante perché non voleva cederlo a metà stagione; in estate le cose cambieranno anche se probabilmente serviranno 5-10 milioni in più per convincere i liguri a cederlo. Secondo Calciomercato.com i dirigenti dell’Inter ritengono che Gudmundsson sia il profilo perfetto per varie ragioni: a 26 anni sta entrando nel suo periodo di massimo splendore, conosce bene il campionato di Serie A e ha un ingaggio contenuto di 1,2 milioni netti a stagione. Juventus e Milan lo seguono da tempo e potrebbero da un momento all’altro muoversi per iniziare una trattativa. Anche in Premier League ci sono squadre che inviano scout per osservarlo costantemente.

Beppe Marotta Piero Ausilio

Nerazzurri in pole

L’Inter vuole vorrebbe conquistare una posizione di vantaggio e non sarebbe spaventata dal prezzo del ragazzo. Ausilio e Marotta hanno in mente un’operazione simile a quella che portò Davide Frattesi in nerazzurro: prestito oneroso e obbligo di riscatto per 30 milioni di euro scattato a condizioni facilmente realizzabili dopo il 2 febbraio 2025. Il Milan sembra cercare un altro tipo di prima punta: secondo le indiscrezioni i primi obiettivi dei rossoneri sono Zirkzee e Sesko.

