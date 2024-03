Il club rossonero parteciperà al Soccer Champions Tour 2024 per giocare contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona.

Il Milan sul proprio sito ufficiale ha annunciato che la prossima estate sarà presente in Nord America per partecipare ad un torneo amichevole; ecco il calendario delle gare. “Sabato 27 luglio 2024 – contro il Manchester City FC a New York City, NY – La partita si svolgerà nell’iconico Yankee Stadium, la casa dei New York Yankees, e vedrà i rossoneri sfidare il Manchester City. La speciale partita sottolineerà la partnership del Club con i New York Yankees, che ha unito due dei brand sportivi più iconici al mondo. Una partnership strategica che risulta da una relazione di lunga data tra la Yankee Global Enterprises e RedBird Capital Partners, azionista di controllo di AC Milan”.

“Mercoledì 31 luglio 2024 – contro il Real Madrid CF a Chicago, IL – AC Milan si recherà a Chicago, Illinois, per il secondo incontro del torneo amichevole, dove i rossoneri affronteranno il Real Madrid nello storico Soldier Field, che ha ospitato una partita amichevole tra AC Milan e la Nazionale Maschile degli Stati Uniti nel 1991. Martedì 6 agosto 2024 – contro il FC Barcellona a Baltimora, MD – L’ultima partita del torneo vedrà il Milan affrontare il Barcellona al M&T Bank Stadium di Baltimora, Maryland, in un’area degli Stati Uniti dove il Club mantiene una presenza costante grazie alla sua AC Milan Academy Virginia”.

