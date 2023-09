L’ex calciatore Luigi Sala ha detto la sua sul derby tra Inter e Milan e anche sul campionato e lo scudetto: le parole

Ai microfoni di TMW, l’ex giocatore rossonero Luigi Sala si esprime così sul derby di oggi tra Inter e Milan, con un focus anche sullo scudetto.

DERBY-«Ho avuto impressioni molto positive da entrambe le squadre. Stanno entrambe bene, i nuovi acquisti si sono inseriti bene e non c’è stato alcun contraccolpo. Mi auguro una bella partita, non deciderà nulla ma comincerà a dare delle indicazioni sulle squadre. Tutto in favore dello spettacolo. Mi aspetto per questo una partita aperta, col giusto tatticismo e giocata senza troppi pensieri, con la sola voglia di provare a vincerla»

SCUDETTO- «Per quello che ha fatto l’anno scorso non possiamo escludere il Napoli, anzi. I partenopei a mio avviso devono essere considerati la squadra da battere. Le milanesi però sono attrezzate per dare filo da torcere. L’anno scorso hanno sicuramente pagato tutti gli impegni stagionali, ma ora hanno fatto gli acquisti giusti per completarsi»

L’articolo Sala sul derby: «Sarà spettacolo, ma la favorita allo scudetto…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG