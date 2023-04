Beppe Sala ha risposto sulla questione dello stadio di Inter e Milan: «Andiamo avanti con il dialogo con entrambe»

Alla presentazione “Cento giorni dei Mondiali di scherma”, il sindaco di Milano Beppe Sala ha risposto sulla spinosa questione dello stadio di Inter e Milan:

STADIO- «Andiamo avanti con il dialogo sia con l’Inter che col Milan. La procedura è avviata e il Milan sa che non è possibile avviare un altro procedimento senza chiudere questo. Quello che stiamo facendo è riscrivere alle squadre dove diciamo loro che daremo un periodo congruo, che dovrebbe essere sui 90 giorni, per consegnarci questa previsione del piano economico finanziario o per dirci che non interessa più»

