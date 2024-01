Il giornalista di Tuttosport Stefano Salandin ha commentato sul proprio profilo social l’errore della coppia Fabbri-Nasca durante Inter Verona, ricordando alcuni fatti legati alla Juventus…

LE PAROLE – «Curioso: l’occhio #Nasca alla #VAR vede la manata di Kean a metà campo prima del gol e non vede poi la sceneggiata oscena di Faraoni in juve-verona ma non vede la gomitata di #Bastoni in #InterHellasVerona Come minimo sfortunato. Capita. Ma non dovrebbe capitare».

