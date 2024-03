Il giornalista Stefano Salandin, tramite i suoi canali social, ha commentato lo stato di salute del campionato italiano e dei percorsi in Europa delle nostre squadre, con un riferimento anche al lavoro di Allegri con la Juventus… Le parole:

PAROLE – «Questi ultimi 2 campionati (ma pure 20 anni) dovrebbero aver spiegato plasticamente (tipo disegnini alle elementari per bambini non normodotati) quanto sia difficile vincere campionato e arrivare in finale di Champions (2 volte)

Ma la narrazione non contempla realtà e competenze».

