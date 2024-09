Il dirigente del Talleres Maxi Salas ha rivelato alcuni aneddoti sull’ultimo acquisto dei nerazzurri.

Maxi Salas ha raccontato a FcInterNews le prime tappe della carriera di Tomas Palacios. “Parliamo di un ragazzo eccellente, con valori. Rispettoso, umile, responsabile e molto professionale. Tutto questo è fondamentale e infatti poi lo si è visto nello sviluppo della sua carriera. Ha una mentalità forte, è convinto di quello che fa, sa di essere un calciatore dall’alto rendimento”.

Il prestito

“Tomas aveva esordito nel Talleres, disputando 8 incontri con la nostra maglia. Qui al Talleres però c’era molta concorrenza per la titolarità, così, data questa lotta interna per un posto, capimmo che avrebbe potuto giocare con maggiore continuità all’Independiente Rivadavia. Oggi possiamo affermare di aver preso la miglior decisione per tutti”.

Molto ambito

“Assolutamente sì, su di lui c’erano svariati club. Non ci sono molti centrali mancini al mondo con le caratteristiche alla Palacios, con la sua altezza, la tecnica, il tocco di palla”.

Il paragone con Bastoni

“Può essere. Molte volte si cercano referenze per fare paragoni. Tomas è molto prestante fisicamente, possiede un’ottima tecnica e la mentalità giusta. Può diventare sicuramente importante nel suo ruolo. Può diventare un top nel suo ruolo”.

La soddisfazione

“Ciò che è successo a Tomas è una grande soddisfazione, è un orgoglio per noi che abbia firmato per un club tra i migliori del mondo e con tanta storia come l’Inter. Ci gratifica. Significa che ogni area di lavoro del Talleres ha lavorato bene, che ognuno di noi ha fatto il suo. Vuole anche dire che gli abbiamo dato le basi necessarie per intraprendere un grande percorso. Ringrazio anche il Costa Brava, che ha contribuito alla sua crescita. Noi da tempo ormai ci stiamo consolidando nella formazione dei giovani, considerando che Palacios è il decimo ragazzo coinvolto in un trasferimento importante negli ultimi anni. Sono felice per questo. E faccio un grande in bocca al lupo a Tomas”.

