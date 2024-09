Il giornalista Sandro Sabatini evidenzia la grande prova del numero 9 nerazzurro ma non solo.

Sandro Sabatini in un video sul suo canale YouTube analizza Inter-Atalanta. “Inizio con una provocazione: volete sapere chi è stato il peggiore dell’Inter? Forse Lautaro: se la sua stella brilla meno degli altri, vuol dire che la squadra ha giocato una partita strepitosa, penso la più bella Inter di Simone Inzaghi. C’era di fronte l’Atalanta: io forse ho esagerato nel pronostico a metterla alla pari, ma se non è la seconda è la terza o la quarta squadra. E l’Inter l’ha disintegrata”.

Marcus Thuram

Su Marcus Thuram

“Tutte le volte che lo vedo giocare mi meraviglia sempre di più: all’Inter si trasforma rispetto alla nazionale e si era visto fosse trascinante già a Genova e con il Lecce. Si può iniziare ad usare la parola campione. E’ l’Inter dell’anno scorso con un anno in più ma che offre prestazioni che sono stellari: è una formazione straordinaria dal primo giocatore all’ultimo”.

Gli altri singoli

“Acerbi non sembra abbia 36 anni, ha scherzato Retegui. Darmian? Impensabile regga una stagione così, ma non è paragonabile a quello visto all’Europeo, così come Dimarco. La regia di Calhanoglu è straordinaria, sia che vada a uno all’ora che acceleri: Mkhitaryan legge nel futuro del passaggio, vede il gioco prima degli altri. Vi rendete conto che se il meno brillante è Lautaro, parlo di una squadra che farà la sua bella figura anche in Champions”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG