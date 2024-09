L’ex attaccante Lilian Leslandes ha detto la sua sullo splendido avio di stagione del numero 9 nerazzurro.

Lilian Laslandes, ex attaccante francese che, con i suoi 127 gol in Ligue 1, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama calcistico francese ha posato il suo sguardo su Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, riversando su di lui parole cariche di fiducia e consigli saggi, in un’intervista concessa a Sky Sport.

I motivi di un avvio super e le critiche in patria

Il numero 9 nerazzurro è il capocannoniere della Serie A con 4 goal in 3 partite; Leslandes sottolinea come la fiducia che riscontra nell’ambiente nerazzurro contrasta con le critiche e le pressioni che Thuram deve affrontare quando rappresenta la nazionale francese. Secondo Laslandes, l’intesa e gli automatismi che si sviluppano allenandosi quotidianamente con i compagni di squadra sono aspetti fondamentali per il rendimento di un attaccante. Questa routine costante all’Inter ha permesso a Thuram di mostrare il meglio di sé. Il consiglio è quello di ignorare le critiche che gli arrivano per il rendimento con la maglia della Francia.

Le prospettive future

L’ex attaccante inoltre invita Thuram a non guardare troppo al titolo di capocannoniere ma di pensare prima a puntare al traguardo dei 15 goal. Infine, Leslandes si dice convinto che la svolta possa avvenire anche in nazionale: “Sono appena due anni che viene convocato in nazionale e sono convinto che il momento della svolta è un questione di tempo”; chiosa l’ex centravanti.

