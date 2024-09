Il difensore spagnolo trova squadra dopo la fine della sessione estiva di mercato: i giallorossi domani mattina dovrebbero assicurarsi la sua firma.

Svolta per quel che riguarda il futuro di Mario Hermoso, difensore centrale che si è svincolato dall’Atletico Madrid dopo la scadenza del suo contratto. Lo spagnolo sembrava diretto in Arabia Saudita dopo che molte squadre italiane lo avevano sondato senza però arrivare ad un accordo per via delle sue esose richieste in termini di ingaggio. L’Inter lo ha considerato insieme a Ricardo Rodriguez come eventuale sostituto dell’infortunato Buchanan ma alla fine la nuova proprietà ha ritenuto fosse giusto investire su un profilo più giovane che magari potrà essere rivenduto in futuro.

Arrivo in Italia

La Roma ha deciso di rafforzare la propria retroguardia pescando dal mercato degli svincolati, assicurandosi un difensore di esperienza e qualità. L’ex pilastro dell’Atletico Madrid, quindi, secondo Sky Sport, domani arriverà in Italia.

Daniele De Rossi

Sostituzione in difesa

Daniele De Rossi accoglie a Roma Mario Hermoso, pronto a firmare un contratto triennale con il club giallorosso dopo le visite mediche programmate. La Roma batte così la concorrenza importante, tra le quali il Galatasaray, assicurandosi un rinforzo di qualità per la sua retroguardia. Allo stesso tempo, Chris Smalling si appresta a lasciare l’Italia per approdare in Arabia Saudita, dopo 5 stagioni trascorse con i colori giallorossi. La sua partenza fa da preludio a una possibile ricerca del club di un altro rinforzo svincolato, con il profilo di Mats Hummels, ex Borussia Dortmund, che emerge tra i candidati.

