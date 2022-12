La Salernitana è alla ricerca di un portiere visto l’infortunio di Sepe, diversi i nomi nella lista di Morgan De Sanctis

La Salernitana è alla ricerca di un portiere visto l’infortunio di Sepe, diversi i nomi nella lista di Morgan De Sanctis.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società starebbe pensando in primis a Gollini, alla ricerca di minutaggio dopo questi primi mesi alla Fiorentina. Oltre a lui interesse anche per Berisha e Cragno, quest’ultimo più difficile visto che il Monza ha l’obbligo di riscatto in caso di salvezza.

L’articolo Salernitana, con l’infortunio di Sepe si cerca un portiere proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG