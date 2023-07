Le parole di Federico Fazio, difensore della Salernitana: « Se sto al top so di poter dare un contributo, a prescindere dalla scelta del mister»

Federico Fazio ha parlato dal ritiro della Salernitana. Di seguito le sue parole sulle sue aspettative per la prossima stagione.

«L’anno scorso ho visto poco il campo, il mio pensiero è quello di essere da subito a disposizione dell’allenatore. Io sto bene, appena è finito il campionato ho iniziato una preparazione personalizzata e ho lavorato di continuo senza fermarmi nemmeno durante l’estate. Se sto al top so di poter dare un contributo, a prescindere dalla scelta del mister sul modulo. Che sia difesa a tre o a quattro cambia poco, ho esperienza per agire in tutte le posizioni qualora venissi chiamato in causa».

