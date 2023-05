Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato a del reparto offensivo della squadra in chiave calciomercato

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato dagli studi di Dazn.

PAROLE – «Dia Il valore lo fa il mercato, è un giocatore straordinario dentro e fuori dal campo. È il primo in Europa per percentuale di gol su tiri fatti. Segna in ogni modo, è un giocatore importante. Scamacca Devo dire che anche io oggi sono stato bombardato da queste notizie. Devo ancora parlare con De Sanctis e Sousa ma le notizie non sono vere, nonostante la stima che nutro nei confronti del giocatore, è fantastico».

