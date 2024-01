Le dichiarazioni di Iervolino, presidente della Salernitana, ha voluto parlare a Il Mattino dell’attaccante Dia e del mercato

A Il Mattino, il presidente della Salernitana, ha voluto parlare del calciomercato granata citando Dia.

«Per comprare bisogna vendere. Ne abbiamo tanti di forti, qualche telefonata è arrivata. Boulaye è straordinario, mi sorprende di come le big non l’abbiano nel mirino. C’è chi rende la metà di lui e viene pagato il doppio. In un top club farebbe 25 reti a stagione»

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG