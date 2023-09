In un suo spunto sull’edizione di Repubblica, Paolo Condò, ha parlato del momento dell’Inter in seguito alla sconfitta contro il Sassuolo.

«L’Inter ha pagato pegno nel momento in cui stava spiccando il volo, e non si può dire che Inzaghi abbia sottovalutato l’impegno perché del trittico Empoli-Sassuolo-Salernitana in otto giorni è stata questa la gara in cui ha schierato i titolari (stanchi) – sSe abbiamo imparato a leggerlo, domani a Salerno ci sarà turnover — compreso uno fra gli stakanovisti forzati Lautaro e Thuram — per ripresentare i top martedì col Benfica. L’inchiodata dell’Inter ha permesso a quasi tutte le inseguitrici di guadagnare terreno, e il Milan le si è affiancato. Nulla di sorprendente, ma molte crisi emerse nei turni precedenti sono state derubricate a mal di pancia: giusto così, in una competizione il rendimento degli avversari incide nel giudizio sul tuo»

