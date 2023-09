Una Salernitana penultima in classifica ospita l’Inter capolista insieme al Milan; la panchina di Paulo Sousa scricchiola a causa dei soli 3 punti conquistati in questo inizio di campionato. Il portoghese perde l’ex Candreva, in goal anche nell’ultimo precedente ad aprile con un cross maligno, ma recupera dal primo minuto Dia, l’attaccante che chiuse terzo nella classifica cannonieri la passata stagione. Inzaghi ha fatto i conti mercoledì con la stanchezza dei suoi e quindi evita di riproporli anche oggi almeno inizialmente; martedì a San Siro arriverà il Benfica per la Champions League e quindi Darmian, Bastoni, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro Martinez serviranno freschi e riposati. A causa dell’infortunio di Frattesi, stasera giocherà Klaassen dal primo minuto, in attacco spazio ad Alexis Sanchez. In difesa saranno titolari sia Acerbi che De Vrij col primo che farà il braccetto a sinistra mentre sul centrodestra torna Pavard; ecco le formazioni ufficiali.

SALERNITANA (3-5-2): 13 Ochoa; 5 Daniliuc, 23 Gyomber, 66 Lovato; 8 Bohinen, 99 Legowski, 7 Martegani, 20 Kastanos, 3 Bradaric; 21 Cabral, 10 Dia. A disposizione: 1 Fiorillo, 56 Costil, 6 Sambia, 11 Botheim, 17 Fazio, 19 Stewart, 25 Maggiore, 28 Bronn, 33 Tchaouna, 36 Sfait, 98 Pirola. Allenatore: Paulo Sousa.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 14 Klaassen, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 70 Sanchez. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 10 Lautaro, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 42 Agoume, 49 Sarr, 50 Stankovic, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi.

