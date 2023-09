Ecco le quote della sfida della giornata del campionato di Serie A 2023/2024 tra Inter e Salernitana. Chi è la favorita del match?

Per l’Inter una prova del nove abbastanza importante in trasferta: obiettivo continuità per continuare a consolidarsi come favorita. Dall’altra una Salernitana che ha bisogno di ossigeno in ottica salvezza. Ecco le quote del match.

Prendendo i numeri della Poker Stars, le quote del match sono chiare: vittoria dell’Inter a 1.50, pareggio a 4.20, successo della Salernitana a 5.50. Non resta che aspettare l’esito del campo.

L’articolo Salernitana Inter, le quote della giornata di Serie A 2023/2024 proviene da Inter News 24.

