Ecco le quote della sfida della giornata del campionato di Serie A 2023/2024 tra Inter ed Sassuolo. Chi è la favorita del match?

L’Inter è intenzionata a prolungare la sua imbattibilità interna a San Siro, mentre il Sassuolo è alla ricerca di un colpo esterno per risollevarsi in classifica. I pronostici sembrano quasi sentenziare quello che sarà il risultato finale. Ecco le quote del match.

Prendendo i numeri della SNAI, le quote del match sono chiare: vittoria dell’Inter a 1.35, pareggio a 5.50, successo del Sassuolo a 7.50. Non resta che aspettare l’esito del campo.

L’articolo Inter-Sassuolo, ecco le quote della giornata di Serie A 2023/2024 proviene da Inter News 24.

