Una vecchia conoscenza dell’Inter alla vigilia della partita contro la Salernitana: per l’ex Milan Piatek è aria di derby

Salernitana-Inter è anche aria di derby per l’ex centravanti del Milan Piatek: che con i granata sta cercando di recuperare quella continuità realizzativa che serve, trascinando la squadra con la salvezza.

Da considerare che con i rossoneri il centravanti ha siglato soltanto 16 goal in 41 presenze: troppo poco per caricarsi sulle spalle una squadra come il Milan. Chissà se il polacco farà uno scherzetto ai nerazzurri.

L’articolo Salernitana-Inter, occhio all’ex Milan Piatek proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG