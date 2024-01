La Juve è ospite della Salernitana nella 19ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juve apre il 2024 di Serie A con la trasferta in casa della Salernitana. Bianconeri in cerca di un altro successo dopo quello di giovedì scorso in Coppa Italia.

Salernitana-Juve 0-0: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – È cominciata Juve-Salernitana.

1′ Yildiz subito pericoloso! Va giù in area di rigore, per l’arbitro non c’è nulla. Si riparte con una rimessa dal fondo per i padroni di casa.

2′ Juve subito aggressiva: affondo di Weah che trova la deviazione ed il primo calcio d’angolo del match.

4′ Prima occasione Salernitana! Cross dalla sinistra, la palla arriva a Sambia che calcia da buona posizione col sinistro. Szczesny attento sul proprio palo.

Salernitana-Juve 0-0: risultato e tabellino

Salernitana (3-4-2-1): Costil, Daniliuc, Gyomber, Fazio; Sambia, Legowski, Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. A disposizione: Fiorillo, Ochoa, Martegani, Botheim, Stewart, Ikwuemesi, Bronn, Sfait, Lovato. Allenatore: Inzaghi

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Milik, Iling-Junior, Miretti, Rugani, Nonge Boende. Allenatore: Allegri

Arbitro: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata

Salernitana Juve: il pre-partita

Ore 17.49 – Termina il riscaldamento delle due squadre. Attesa per l’ingresso in campo, fischio d’inizio alle ore 18.00.

Ore 17.40 – Riscaldamento verso le fasi conclusive. Manca sempre meno a Salernitana-Juve.

Ore 17.25 – Ecco l’ingresso del resto della squadra per il riscaldamento.

Ore 17.14 – Inizia il riscaldamento dei portieri.

Ore 16.57 – La Juve è arrivata all’Arechi di Salerno.

Ore 16.45 – Formazioni ufficiali Salernitana Juve: le scelte di Allegri.

Ore 16.15 – Tutto pronto all’Arechi per Salernitana-Juve. A breve l’arrivo delle due squadre.

