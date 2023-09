Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, carica la squadra dopo il brutto inizio di stagione: le sue dichiarazioni

Danilo Iervolino, numero uno della Salernitana, ha parlato a margine delle celebrazioni della festa di San Matteo. Le dichiarazioni riportate da Tuttosalernitana.com.

LE PAROLE – «Quando posso vengo volentieri a Salerno, mi sento salernitano pur non essendo nato qui. È veramente un grande piacere e un onore esserci, da presidente della Salernitana e per la mia matrice cattolica e religiosa ci tenevo a non mancare ad un appuntamento così sentito dalla cittadinanza e dalla tifoseria. Proprio in questi giorni ho detto ai ragazzi che per essere una squadra ed essere amati bisogna sudare la maglia, non a caso il nostro motto è Macte Animo. Non voglio essere blasfemo, ma San Matteo ci deve guardare dall’alto. Ci sono due partite importanti contro due dirette concorrenti. Non siamo partiti benissimo ma ci impegneremo per risalire Ho sentito il mister, mi ha assicurato che la squadra sta bene. Abbiamo giocato appena quattro gare, nessun allarmismo: dopo nove partite tireremo le somme».

